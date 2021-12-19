نائبة تطالب بإجراء مسابقة لاختيار أفضل موضوع تعبير عن «الجمهورية الجديدة»

طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، بإعداد محتوى بصري يذاع في وسائل الإعلام للتعريف بأهمية اللغة العربية، وذلك في إطار احتفال العالم بيوم اللغة العربية في شهر ديسمبر الجاري، كما اقترحت تدشين مسابقة تحت رعاية وزارتي التربية والتعليم والثقافة، يشارك فيها طلاب المدارس الحكومية والخاصة لاختيار أفضل موضوع تعبير عن الجمهورية الجديدة وما تحمله من إنجازات وتنمية على أرض الواقع.

كما طالبت النائبة ريهام عفيفي، في تصريح لـ«الوطن»، وزيري التربية والتعليم والثقافة، بتدشين حملة لحماية اللغة العربية في عام 2022.

ورش فنية للغة العربية

وأشارت إلى أن الحملة ستتضمن عقد ورش تدريبية وفنية في مراكز الشباب وقصور الثقافة بالمحافظات لتدريب الأطفال من سن 6 سنوات، وهي المرحلة العمرية ما قبل الالتحاق بالتعليم الابتدائي على كيفية النطق السليم للغة العربية وطرق تشكيل الكلمة.

الاهتمام باللغة العربية

وأوضحت النائبة ريهام عفيفي: «الجيل الجديد أغلبه لا يعرف كيف يكتب اسمه باللغة العربية، وهذه كارثة، لاسيما أن كل الأسر المصرية أصبحت مهتمة بتعليم اللغة، دون النظر لمستوى الطالب وتفاعله مع مادة اللغة العربية، لغتنا العربية تحتاج منا التكاتف لإنقاذها، وهذا ليس كلاما للاستهلاك وإنما الهدف منه الحفاظ على هويتنا العربية».

الحفاظ على الهوية المصرية

وقالت «عفيفي» إن المسابقة لن ينعكس تأثيرها على اكتشاف الموهوبين من الأطفال والطلاب فقط، ولكنها ستثري فكرة ربط الطفل بالوطن ومدى مساهمته في بنائه خلال المستقبل، وكذلك الحفاظ على الهوية المصرية.

يشار إلى أنه في 18 ديسمبر 1973، جرى إدراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية، وذلك وفقا لمقترح تقدم به السعودية والمغرب، للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، ووفقا لهذا التاريخ يحتفل العالم سنويا باليوم العالمي للغة العربية.