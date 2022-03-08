سعر جرام الذهب الآن.. ارتفع 20 جنيها والغرفة التجارية تنصح بعدم الشراء

ارتفاع كبير شهدته أسعار الذهب منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث تنعكس آثارها على أسعار المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن من تداعيات الحرب الاقتصادية، وصباح اليوم ارتفعت أسعار الذهب 20 جنيها للجرام الواحد، الأمر الذي جعل المواطنون يبحثون عن سعر جرام الذهب الآن.

وسعيا من بوابة «الوطن» لرصد ما يحتاج إليه المواطنين ويبحث عنه القراء بشكل دائم، نوضح من خلال هذا التقرير سعر جرام الذهب الآن، خاصة عيار 21، الذي يتسابق المواطنون على شرائه في السوق المصرية مساء اليوم الثلاثاء الموافق 8 مارس من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب الآن

ويختلف سعر جرام الذهب الآن في السوق المصرية وفق اختلاف الأعيرة وتنوعها بين عيار 24 وعيار 21 وعيار 18، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 ليتراوح بين 1007 و1014 جنيهًا.

سعرام الذهب عيار 21

فيما وصل سعر جرام الذدهب عيار 21 إلى سعر يتراوح بين 881 و887 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى سعر يتراوح بين 755 و760 جنيها.

أسباب ارتفاع سعر جرام الذهب

أوضحت شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن أسعار الذهب تتأثر دائما بالصراعات السياسية حول العالم، ويعود ذلك إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر من جانب المستثمرين، الذين يرغبون في ادخار أموالهم دون خسارة تجنبا للتداعيات الاقتصادية لتلك الحرب، كما وجهت الشعبة نصائحها للمواطنين الراغبين في شراء الذهب بالانتظار وتجنب الشراء في تلك الفترة، نظرا لما تشهده من ارتفاعات قياسية بتخطي سعر جرام الذهب لحاجز الـ1000 جنيه.