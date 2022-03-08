«اتحاد الصناعات»: ارتفاع سعر الذهب عالميا بواقع 3.1%

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن سوق الذهب شهدت اليوم، ارتفاعا بنسبة 3.1% في أسعار الذهب، ومع بداية اليوم كان هناك ارتفاعا تدريجيا، ولكن فور إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات جديدة على روسيا ارتفع الذهب لحدود الـ2.5%، متابعا: «الذهب اقترب حاليا من أعلى سعر له في تاريخه عالميا، ومحليا الذهب لمس أعلى نقطة له في تاريخه وهي اللي وصلها في أغسطس 2020».

واصف: ارتفاع الذهب له عوامل كثيرة

وأضاف «واصف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على فضائية «صدى البلد»، أن أعلى نقطة وصل إليها الذهب حاليا في سعر الأوقية هي 2071 جنيه، لافتا إلى أن سلسلة العقوبات التي طبقتها أمريكا على روسيا تؤدى إلى ارتفاع أسعار البترول بشكل كبير، متابعا: «ارتفاع الذهب له عوامل كثيرة، وارتفاع سعر البترول يؤدى إلى ارتفاع نسبة التضخم والمرة دي التضخم لحظي».

المستثمرون يلجأون للذهب باعتباره ملاذا آمنا

وأوضح أنه وعندما يحدث تضخم دائما ما يلجأ المستثمرون إلى الذهب باعتباره الملاذ الأمن للاستثمار، «مازال الذهب ملاذ أمن وسيظل طول عمره، واللي حصل النهاردة ارتفاعات متتاليه وسريعة في الاسعار، والارتفاع لم يواكب سعر البترول».

وأكد أن هدف الرئيس عبدالفتاح السيسي التصدير بقيمة 100 مليار دولار لكل السلع، ولشعبة الذهب حصه في ذلك، وتم وضع خطوط عريضة من أجل تحقيق هدف الرئيس السيسي في الوصول لهذا الرقم، مستطردا: «إحنا أكثر قطاع يقدر يخدم الدولة في العملة الصعبة وتوظيف العمالة وتوفير السيولة، وبدأنا في وضع الخطوط العريضة لتصدير المنتجات أو الوصول بالمنتج المحلي للعالمية».