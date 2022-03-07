«جولد بليون»: أسعار الذهب تصل إلى مستوى تاريخي.. ولا ننصح بالشراء

ذكر تقرير لمؤسسة جولد بليون، أن أسعار المعدن الأصفر يتم تداولها محليا عند أعلى مستوى تاريخي لها، إذ وصلت إلى نحو 924 جنيهًا لعيار 21.

ارتفاع للأسعار أكثر من 150 جنيهًا

وأضاف التقرير، أن أسعار الذهب تراجعت فيما مضى، بعدما سجلت ارتفاعا كبيرا لأكثر من 150جنيها بالجرام، وسجلت الأونصة في ذات الوقت 2074 دولارًا لتهبط كذلك مباشره أكثر من 390 دولارا للأونصة الواحدة.

وأشار إلى أنه في معظم الأوقات بعد عوده الأسعار لمستويات القمة تتراجع الأسعار مره أخرى، وقد يكون تراجعًا بسيطًا أو قويًا، ولكن قلما تستطيع الأسعار مواصلة الارتفاع دون أي تصحيح أو عمليات جني أرباح.

لا ينصح بشراء الذهب في ظل الأسعار الحالية

وأكد أنه على الرغم من تصاعد الأحداث السياسية الحالية، إلا أنه لا ينصح بشراء الذهب في ظل الأسعار الحالية، إذ أنه من الأفضل أن ننتظر تصحيح الأسعار لتتخذ قرار الشراء من عدمه، لافتًا إلى أن أسعار الذهب تتداول بالقرب من القمة التاريخية لها.

وتوقعت المؤسسة أن تبدأ أسعار الذهب في التراجع عند مستويات تترواح بين 860 و865 جنيهًا، مؤكدًا أن كل صعود في الأسعار هو فرصة جيدة للبيع بسعر أفضل.

وأضافت أن ما نشهده من أوضاع جيوسياسية يصعب توقع تحركات الذهب بدقة معظم الوقت؛ لذلك يجب الحذر دائما قبل اتخاذ أي قرار، إذ تشهد أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا في الأسعار لم تحدث من قبل، خاصة بعد تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية وتحول الصراع إلى تدخلات عسكرية.