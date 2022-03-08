سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022 في الأسواق

ارتفع سعر الذهب اليوم في البورصات العالمية الأمر الذي انعكس على السوق المحلي، اليوم الثلاثاء للمرة الثانية، بنحو 10 جنيهات للجرام الواحد، ليكون إجمالي ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم بنحو 20 جنيهًا، ولتحقق سعر الأوقية مستوى قياسيًا جديدًا عند سعر 2060 دولارًا، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على السوق المحلي، بحسب نادي نجيب سكرتير شعبة المشغولات الذهبية، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن».

سعر الذهب اليوم

وأوضح «نجيب»، أن سعر الذهب اليوم عيار 21 سجل نحو 900 جنيه للجرام، بينما سعر عيار 24 وصل لنحو 1025 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 وصل لنحو 769 جنيهًا، وسجل سعر جنيه الذهب نحو 7200 جنيه، وبذلك يكون المعدن الأصفر حقق أعلى مكاسب له منذ نحو 19 أشهر منذ أغسطس 2020.

أسباب ارتفاع سعر الذهب

وعن أسباب ارتفاع سعر الذهب عالميًا، قال سكرتير شعبة المشغولات الذهبية، إنه تزامنًا مع فترة الأزمات والحروب فإنه يرتفع الطلب على المعدن الأصفر في التداول، الأمر الذي ينعكس على السعر العالمي، موضحًا أن زيادة السعر من الأمور الطبيعية التي تحدث في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تتصاعد حدتها عالميًا، الأمر الذي دفع المستثمرين ورجال الأعمال إلى الملاذ الآمن وهو الذهب.

وأضاف أن سعر الذهب في مصر يتأثر بعاملين الأول وهو سعر تداول المعدن النفيس في البورصات العالمية، والعامل الثاني هو سعر الدولار مقابل العملة المحلية المصرية، موضحًا أن الوقت الحالي غير مناسب للشراء، بسبب الارتفاعات المتتالية، مضيفًا أنه من الأفضل الانتظار حتى تتضح الرؤية.

وبحسب موقع سكاي نيوز العربية، فإن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية في البورصة العالمية بنسبة 0.9%، ليسجل 2060 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.3% إلي 1992.00 دولار.