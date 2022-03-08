غدا.. الحكومة تتخذ قرارات عاجلة لمواجهة جشع التجار

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الفترة الماضية شهدت موجة ارتفاع أسعار بسبب التضخم العالمي وجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ثم جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتزيد من أزمة ارتفاع الأسعار، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على قناة «TeN».

تحقيق توازن في الأسعار

وأضاف «سعد»، أن مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة عقد اجتماعا موسعا مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة بضبط الأسواق، وتم التوافق على عدة أشياء تتمثل في استخدام الحكومة الأداة الأكثر تأثيرًا في إعادة الانضباط للأسواق، وهي زيادة المعروض من السلع من خلال استخدام المخزون الاستراتيجي للدولة، بما يساهم في تحقيق توازن في الأسعار، كما أن الحكومة تستخدم منافذها التابعة لوزارتي التموين والداخلية الممثلة في سلسلة أمان لتوفير السلع قبل شهر رمضان بالأسعار قبل الزيادة.

من ناحية أخرى، كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع ممثلي الغرف التجارية، موضحا أن الاجتماع يأتي في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص للنظر لأي تحديات تواجه الدولة المصرية، والتي من بينها الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض السلع، والاطمئنان على إتاحة السلع بكميات كافية، وأن تكون الأسعار متوازنة، موضحًا أن الرصيد الاستراتيجي للدولة من السلع يتجاوز 5.5 شهر، والرصيد الاستراتيجي من القمح 4.5 شهر.

الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الأسعار

وأضاف «عز»، خلال مداخلة هاتفية في البرنامج نفسه، أن الحرب الروسية الأوكرانية ليس لها تأثير حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أنه حال حدوث ارتفاع في أسعار السلع تتيح الدولة هذه السلع بآليات أخرى لحل المشكلة، منوهًا إلى أن وزارة التموين ستطرح دقيقا بأسعار مخفضة لتحقيق توازن في الأسعار، وهناك قرارات من رئيس الوزراء سيتم الإعلان عنها غدًا ستساهم في انخفاض أسعار عدد كبير من السلع التي ارتفعت دون مبرر.

غدًا.. الإعلان عن قرارات لتخفيض أسعار السلع

وأوضح أن التهافت على تخزين السلع من جانب التجار والمواطنين ليس في صالحهم، وبدءًا من 24 مارس الجاري سيتم افتتاح معارض أهلا رمضان بأسعار زمان بالإضافة إلى وجود تخفيضات، مؤكدًا أنه سيتم العمل وفقًا لآليات السوق الحرة التي تعتمد على العرض والطلب، والدولة تتدخل بآلياتها حال ارتفاع الأسعار لتحقيق توازن في الأسواق.