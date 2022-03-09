استكمال الموجة الثانية وتنفيذ 20 قرارا لإزالة تعديات بالسويس 

شهدت محافظة السويس أمس الثلاثاء، استكمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضى وممتلكات الدولة، وفي اطار توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بتنفيذ القانون لإزالة التعديات والمخالفات على أملاك الدولة المباني والزراعية.

حملة مكبرة وإزالة 20 حالة تعدٍ على أراضٍ زارعية ومبانٍ

واصلت الأجهزة المعنية بمحافظة السويس حملاتها المتواصلة من أجل إزالة التعديات على أراضي الدولة والتي بدأت يوم 6 فبراير الماضي وتم خلالها شن العديد من الحملات بمختلف أحياء المحافظة وتم تنظيم حملة جديدة و مكبرة تم خلالها تنفيذ 20 قرار إزالة وذلك في استكمال للمرحلة الثانية من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وبمتابعة الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس، للحملة التي أسفرت عن تنفيذ 20 قرارا لإزالة قام المسؤولون عنها بتنفيذها دون الحصول على التصريحات اللازمة أو تم بناء تلك الإنشاءات على أراضٍ غير مصرح عليها البناء من الأساس.

مساحة التعديات بلغت 5 أفدنة

وبلغت مساحة التعديات التي تم التعامل معها وإزالتها 5 أفدنة زراعية وألفي متر مربع مباني أسوار بالطوب الدبش والأحمر والخرسانة بقرية محمد كريم بقرى شباب الخريجين بحي فيصل وقد شارك في الموجة كل من قسم شرطة فيصل وجهاز حماية أملاك الدولة والإدارات الهندسية والتنظيم والإشغالات والمرافق بحي فيصل.