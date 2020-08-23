محافظة السويس تسترد 60 فدانا بالقطاع الريفي

استرد الجهاز التنفيذي لمحافظة السويس، 60 فدانا من أراضي الدولة معتدى عليها بالقطاع الريفي في المحافظة، داخل حي الجناين.

وأمنت قوات الشرطة إزالة التعديات في حي الجناين، وحررت المحاضر اللازمة بقسم شرطة الجناين.

وأزال حي فيصل 40 حالة إشغالات وتعديات ومخالفات بسوق الحرفيين ومنطقة السحاب بمشاركة قسم شرطة فيصل، وإدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأزال حي الأربعين 55 حالة إشغالات وتعديات ومخالفات داخل شوارع الحي والمناطقث السكنية بالحي، من بينها تعديات على أراضي الدولة.

وأكد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، استمرار حملة إزالة التعديات في جميع أحياء المحافظة، مشددًا على المتابعة اليومية لحملات الإزالة داخل الأحياء.