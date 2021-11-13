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مدبولي: تطوير ترعة الإسماعيلية في نطاق محافظة السويس بطول 35 كم

كتب:

محمد عزالدين
12:50 م | السبت 13 نوفمبر 2021
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتفقد خلال جولته اليوم بالمحافظة مشروع تطوير ترعة الإسماعيلية داخل زمام مدينة السويس، والتي يطل عليها مجموعة كبيرة من الأحياء، يأتي ذلك ضمن مشروع تطوير الترع والمصارف في المحافظات المختلفة.  

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته لمحافظة السويس لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، أنه جرى الاتفاق مع محافظ السويس ووزارة النقل على استكمال مشروع تطوير ترعة الإسماعيلية حتى نهاية حدود محافظة السويس، بطول 35 كم تقريبا.

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