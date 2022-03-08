انتصار السيسي: السيدة المصرية إضافة لأي مكان

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البعض يرى أن السيدة المصرية مكانها في المنزل، وآخرون يرون أن مكانها في العمل بجانب الراجل كتف بكتف، «فيه ناس شايفة الست المصرية مكانها في البيت، وناس شايفة الست المصرية مكانها في العمل جنب الراجل كتف بكتف، المهم في الآخر أن هي تبقى فاهمة أن المكان مش بيضيف للست المصرية، الست المصرية هي اللي بتضيف للمكان».

بنات القرية على قدر كبير من المسؤولية

وأضافت السيدة انتصار السيسي، خلال احتفالية يوم المرأة العالمي، التي تعرضها قناة «دي إم سي»: «لما زورت أهالينا في الأقصر وأسوان والمنوفية، حسيت أني وسط أهلي، وقابلت ستات وبنات في القرية لما قعدت معاهم واتكلمت معاهم وسمعتهم، وحسيت قد اية واعيين وعلى قد المسؤولية في بيتهم ومع أولادهم، وفوق كل ده ناججين في شغلهم، حقيقي أنا كنت سعيدة جدا بالزيارة دي وغن شاء الله تتكرر في كل قرى مصر».