انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير 2022 برعاية السيدة انتصار السيسي

تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس اللجنة العليا لجائزة الدولة للمبدع الصغير عن انطلاق الجائزة في دورتها الثانية 2022 والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الأستاذ الدكتور هشام عزمي.

وتشهد الجائزة في دورتها الجديدة إنشاء موقع إلكتروني www.ckp.eg لاستقبال أعمال المتقدمين، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات وزيرة الثقافة بالتيسير على أبنائنا من كل بقاع مصر للتقدم للجائزة مع الاستمرار في استقبال الأعمال بمقر المجلس أو المرسلة عبر البريد.

كما تمت زيادة فترة استقبال الأعمال لمدة شهرين تبدأ من 8 يناير الجاري حتى 7 مارس 2022، بدلا من خمسة اسابيع في الدورة الأولى.

جدير بالذكر ان البنك الأهلي المصري هو الشريك الرئيسي للجائزة هذا العام.

وتنشر «الوطن» تفاصيل الجائزة تباعا.