«وزيرات مصر» يسردن قصص نجاحهن في اليوم العالمي للمرأة

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنها شرفت بتولي حقيبة وزارة الصناعة والتجارة في ديسمبر 2019، متابعة: «أنا اعتبرت ده مش مجرد تكليف، اعتبرته أيضًا تكريم من الدولة وتشريف طبعًا لمسيرة كفاح مقترنة بنجاح».

وجاء ذلك خلال تقرير عرض باحتفالية اليوم العالمي للمرأة، المذاع على قناة «دي إم سي»، بحضور السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منظومة قوية نسائية داخل الحكومة المصرية

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إنها يُشرفها أن تكون جزءا من منظومة قوية نسائية داخل الحكومة المصرية، تعمل في تناغم وتناسق رائع للغاية، مضيفة: «وصولي النهاردة للمكان ده أعتقد ناتج عن مشوار طويل جدا في مجال تخصصي، وهو مجال الثقافة والفن».

ومن جانبها، قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، إنها خلال توليها الوزارة كانت تحمل آمال وطموحات، موضحة: «إحنا دورنا الحقيقي نشتغل على ملفات كثيرة جدًا ونحقق إنجازات ونواجه تحديات في وقت قصير جدا».

زيادة عدد الوزيرات غير مسبوق في تاريخ مصر

وأضافت: «لما بدأت في الحكومة كان عدد الوزيرات قليل، لكن كنت شاهدة على زيادة عدد الوزيرات لعدد غير مسبوق في تاريخ مصر، وكنت فخورة أني بشهد هذه الزيادة وكان هذا دليل على كفاءة الوزيرات الموجودات وده اللي بيشجع القيادة السياسية على زيادة عدد وزيرات».