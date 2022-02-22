نيفين جامع: مصر اتخذت خطوات كبيرة في الإصلاح الاقتصادي والتطوير المؤسسي

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في جميع البرامج والمشروعات التنموية المشتركة، مشددة على أهمية المشروعات الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري.

وأوضحت «جامع» خلال لقاءها الوزيرة باليساندرو فراكاستى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بالقاهرة، أن مصر خطت خطوات كبيرة في مجال الإصلاح الاقتصادي والتطوير المؤسسي، ما أسهم في تعزيز مكانة الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي أشادت به كل المؤسسات العالمية، وذلك في حضور المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

جامع: مصر تتعاون مع كل مؤسسات الأمم المتحدة

ولفتت الوزيرة، إلى التعاون الوثيق مع كل مؤسسات الأمم المتحدة، ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «undp»، في تنفيذ العديد من البرامج التنموية، وتقديم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على مدى الأعوام الثلاثين الماضية، وهو ما ساهم في تحقيق العديد من قصص النجاح.

تطوير القدرات المؤسسية والتشغيلية للجهاز

وتناولت الوزيرة خلال اللقاء، أهمية تعزيز الشراكة القائمة بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والـundp، وبصفة خاصة بعد توقيع اتفاقية التعاون الجديدة خلال شهر سبتمبر الماضي، التي تستهدف تطوير القدرات المؤسسية والتشغيلية للجهاز، بما يمكنه من تنفيذ مختلف الخدمات الجديدة التي يتيحها قانون تنمية المشروعات ولائحته التنفيذية للقطاع.

وأكدت «جامع»، أنه جرى بحث نتائج المسح الميداني الذى نفذه الجهاز، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لدراسة أثار وتداعيات انتشار كورونا، على قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إذ شمل المسح نحو 5500 منشأة، وجار إطلاق التوصيات الصادرة عن هذا المسح، لوضعها موضع التنفيذ، والمساهمة في مواجهة مثل هذه التحديات مستقبلاً.