الجريدة الرسمية تنشر قرارات مهمة لمجلس النواب

أصدر مجلس النواب، القانون رقم 8 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والقانون رقم 9 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري.

قوانين صادرة عن مجلس النواب

كما أصدر المجلس، القانون رقم 10 لسنة 2022، بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

تحفيز إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة

وأيضا أصدر مجلس النواب، القانون رقم 11 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانونين رقم 102 لسنة 1986، بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014، بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء المنشأة بالقانون رقم 14 لسنة 1976 بشأن إنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة.

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