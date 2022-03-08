مفتي الجمهورية بمناسبة «يوم الشهيد»: تقدمون أرواحكم دفاعا عن الوطن 

هنَّأ فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل؛ قادةً وضباطًا وجنودًا، بمناسبة الاحتفال بذكرى «يوم الشهيد»، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام.

وأكَّد مفتي الجمهورية في رسالته التي وجهها إلى أبطال القوات المسلحة اليوم، الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بذكرى «يوم الشهيد»، أنَّ أبطال القوات المسلحة يضربون دائمًا أروع الأمثلة في التضحية والفداء والدفاع عن تراب الوطن الغالي وحفظ أمنه واستقراره .

جموع المصريون يقدرون تضحيات القوات المسلحة

وقال مفتي الجمهورية: إنَّ أبطال القوات المسلحة البواسل يقدِّمون أرواحهم الطاهرة بطيب خاطر ويروون تراب الوطن بدمائهم الزكيَّة من أجل حمايته والذود عنه ومواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف أمنه وتهدِّد استقراره .

وأوضح أن جموع الشعب المصري كافَّة يقدِّرون جيدًا التضحيات الكبيرة التي يقوم بها أبطال القوات المسلحة البواسل في السهر على حفظ أمن الوطن واستقراره في مواجهة جماعات الضلال والإرهاب.

المفتي: ندعو الله أن يتغمَّد الشهداء برحمته

وجدَّد مفتي الجمهورية تضامنه الكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش والشرطة؛ لدرء خطر الإرهاب الخبيث، واقتلاعه من جذوره، مُطالِبًا قوات الجيش بضرورة الضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء الإرهابيين العابثين الذين يستهدفون أمن الوطن وعدم تمكينهم من تنفيذ مخططاتهم الشيطانية لنشر الخراب والدمار في مصر والمنطقة العربية.ودعا مفتي الجمهورية المصريين جميعًا أن يتكاتفوا ويتَّحدوا معًا من أجل مواجهة جماعات التطرف والإرهاب، وأن يدعموا مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش، دعمًا كاملًا في حربها ضد التطرف والإرهاب، وأكَّد على ضرورة مساندة الجهود والتضحيات الكبيرة التي يُقدِّمها رجال القوات المسلحة في حروبهم المستمرَّة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى لنشر الفوضى والدمار لتفويت الفرصة على المتربِّصين بأمن الوطن ومستقبله.

وتوجَّه «علام» بالدعاء للمولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّد شهداء القوات المسلحة بموفور رحمته، وأن يُسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ مصرنا الغالية وأهلها بحفظه الجميل، وأن تَنعم دائمًا مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار والرقِّي، مصداقًا لقوله تعالى: {ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ} [يوسف: 99].

ذكرى استشهاد عبد المنعم رياض

جدير بالذكر أنَّ الاحتفال بـ«يوم الشهيد» يوافق 9 مارس من كل عام في ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أثناء حرب الاستنزاف؛ تكريمًا له وفخرًا ببطولاته التي جسَّدت أسمى معاني التضحية والفداء التي كانت -وستظل- مبعث فخر واعتزاز للقوات المسلحة المصرية على مرِّ التاريخ والأزمان.