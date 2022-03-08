محافظ بورسعيد يكرم أسر شهداء القوات المسلحة احتفالا بـ «يوم الشهيد»
كتب:
هبة صبيح
03:29 م | الثلاثاء 08 مارس 2022
الاحتفال بيوم الشهيد في بورسعيد
كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عددا من أسر شهداء القوات المسلحة خلال ندوة «يوم الشهيد صفحة خالدة في ذاكرة الوطن»، التي أقيمت على مسرح مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات، واستضافت الشهيد الحي عبد الجواد سويلم، أحد أبطال حرب الاستنزاف، وحضرها طلاب المرحلة الثانوية العامة.
حضر الندوة، العقيد محمد السيد عبد الجواد المستشار العسكري للمحافظة ومساعديه، الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ رئيس مجلس أمناء المحافظة، الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أحمد والي وكيل المديرية، لفيف من الشخصيات العامة وقيادات التعليم وأسر الشهداء المكرمين.
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الغضبان: أبطال أكتوبر جادوا بالغالي والنفيس
أكد «الغضبان» على أهمية سرد تضحيات أبطال حرب أكتوبر الذين جادوا بالغالي والنفيس للحفاظ على أرض الوطن، لافتا إلى أن اختيار يوم التاسع من مارس احتفالا بـ يوم الشهيد، لأنه يوافق يوم استشهاد البطل الفريق أول عبد المنعم رياض، الذي فضّل أن يكون بين جنوده على خط النار لمجابهة العدو.
وكرم المحافظ، الشهيد الحى وعددا من أسر شهداء القوات المسلحة وهم: الشهيد البطل لواء السيد فوزي، الشهيد البطل مجند حسين حافظ، الشهيد البطل نقيب مهندس عمرو السقا، الشهيد البطل عريف نبيل العسيلي.
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الشهيد الحي يسرد قصته
قدمت سماح الجوهري مدير إدارة الاتصال السياسي، المقاتل عبد الجواد سويلم، الذي أصيب بقطع قدميه وذراعه وفقد إحدى عينيه في حرب الاستنزاف، ليسرد قصة بطولاته على الحضور، قائلا إن أفضل لحظة في حياته هي التي انفجر فيها الصاروخ وأصابه، مشيرا إلى أنه أصيب داخل سيناء في القطاع الشمالي بين القنطرة وبورسعيد عام 1969، وظل في المستشفى لفترة بسبب الحروق التي أصيب بها وظل لفترة جسمه مغطى بالقطن والشاش فقط.
يذكر أن هذه الندوة من تنظيم إدارة الاتصال السياسي بمديرية التربية والتعليم، وأشرف عليها إدارة العلاقات العامة والإعلام، ودعمها فنيا وهندسيا إدارة الوسائل التعليمية.