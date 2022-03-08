وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بـ«يوم الشهيد»

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

يوم الشهيد

وقال وزير الداخلية في برقيته: «يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، أن نعرب لكم وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقادة والضباط وضباط الصف والصنّاع العسكريين، والجنود وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، عن أصدق مشاعر الإعزاز والتقدير، وأطيب الأمنيات بدوام التوفيق».

وتابع توفيق، أنّ مسيرة الوفاء والعطاء لشهدائنا الأبرار، ستبقى خالدة عبر الأجيال وشاهدة على كفاح الرجال الأبطال، الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كملحمة تُجسد نضالهم الوطني العظيم، حفظ الله قواتنا المسلحة ورعى أبطالها ورحم شهدائنا الأبرار، وحقق لمصرنا الغالية مزيدا من الأمن والتقدم والرخاء».

تحية لأبطال الوطن

كما أرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها: «يسرني وهيئة الشـرطة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد أن نذكر بكل إعزاز والتقدير أبطال قواتنا المسلحة الباسلة وشهدائها الأبرار الذين فدوا مصرنا بحياتهم دفاعا عـن الوطن المفدي وترابه المقدس وسطروا صفحات مضيئة وحافلة بأروع التضحيات، حفـظ الله قواتنا المسلحة ورعى أبطالها ورحم شهدائنا الأبرار وحقق لمصرنا الغالية مزيدا من الاستقرار والرخاء».