«الزراعة»: تسجيل أراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان لصالح «الريف المصري»

ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية.

تسجيل ملكية أراضي المشروع القومي 1.5 مليون فدان بالشهر العقاري

الاجتماع ناقش بعض القرارات التي تسهم في دعم الاستثمار الزراعي، وتشجيع صغار المزارعين؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاضافة إلى الموافقة على تخصيص بعض المساحات من الأراضي لمشروعات النفع العام في المحافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة»، كما وافق المجلس أيضا على السير في إجراءات تسجيل ملكية أراضي المشروع القومي 1.5 مليون فدان بالشهر العقاري لصالح شركة الريف المصرى الجديد، حتى يتسنى للشركة إصدار العقود النهائية للمنتفعين تحقيقا للاستقرار الاجتماعي لهم.

اعتماد الحساب الختامي والقوائم المالية للهيئة

واعتمد مجلس الإدارة، الحساب الختامي والقوائم المالية للهيئة في سابقة لم تحدث منذ أكثر من 20 عامًا، وأشاد وزير الزراعة بدور الجهاز المركزي للمحاسبات في المشاركة الفعالة وإيجاد حلول ساهمت في إظهار القوائم المالية للهيئة بشكل يعبر عن مركزها الحقيقي، ووجه باستمرار التعاون الفعال بين الهيئة والجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي نهاية الاجتماع، قدم «القصير» الشكر لأعضاء مجلس إدارة وقيادة الهيئة على ما قدموه من جهود في سبيل الارتقاء بالعمل، وكذلك تحصيل مستحقات الدولة التي تجاوزت مليار جنيه سنويا.

من جانبه، استعرض محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، إنجازات الهيئة عن الفترة من يوليو 2021 وحتى فبراير 2022، في مجالات التوسع الأفقي والتحول الرقمي ودعم الاستثمار الزراعى والتحصيل والعقود.