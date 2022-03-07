وزير الزراعة يوجه بصرف مستحقات صيادي بحيرة ناصر خلال فترة منع الصيد

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة المعنية بالثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

الاجتماع تناول جهود الدولة في مجال تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتطوير وتنمية البحيرات والإستزراع السمكي، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من اللحوم والدواجن والأسماك والألبان ومنتجاتها.

وزير الزراعة يوجه بالانتهاء من المفرخات السمكية

«القصير» وجه بسرعة الانتهاء من المفرخات السمكية الجاري تطويرها وإنشاؤها بالبحيرات، وكذلك الأقفاص البحرية وعرضها للاستثمار، وأيضا منظومة الأعلاف السمكية وسرعة الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات الصيادين ببحيرة ناصر؛ لضمهم إلى برامج الحماية الاجتماعية والصحية، وصرف مستحقاتهم خلال فترة منع الصيد.

التعاون مع الدول الأفريقية في مجال الثروة السمكية

الاجتماع بحث أيضا التعاون مع الدول الأفريقية في مجال الثروة السمكية والأقفاص البحرية، من خلال رؤية واضحة ومحددة، كما تناول الاجتماع آخر مستجدات وتطورات جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومشروع البتلو ومراكز تجميع الألبان وكذلك النهوض بمنظومة صناعة الأعلاف بكافة جوانبها.