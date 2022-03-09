مكرم تتصل بمصري أنقذ طفلين يمنيين بأوكرانيا: هذا ما تفرضه الإنسانية

ثمنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان لها، اليوم الأربعاء، بطولة الشاب المصري إسلام العشيري المقيم في أوكرانيا، والذي أنقذ طفلين يمنيين علقا وسط الأزمة الدائرة.

هذا ما تفرضه الإنسانية

أعربت «مكرم»، خلال اتصال هاتفي أجرته بالشاب المصري، عن فخرها واعتزازها بشجاعته وإقدامه، والذي يؤكد أن هذه هي صفات المصريين الحقيقية، إذ أنهم يتحلون بالمروءة والنبل مع الجميع دون تمييز، قائلة: «هذا ما تفرضه علينا الإنسانية في كل مكان».

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من جانبه، تقدم «العشيري»، بخالص الشكر والامتنان لـ وزيرة الهجرة على تواصلها معه، مؤكدا أنه أقدم على ذلك من منطلق مصريته ووطنيته وشعوره بالمسؤولية، فهذا هو المعدن الحقيقي للمصريين.

وأشاد بحرص القيادة السياسية في مصر على حياة أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا ومستقبل الطلبة المصريين الدارسين هناك، مثمنا دور وزارة الهجرة وجهودها في ذلك وتواصلها المستمر ودعمها الذي لا ينقطع.

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«العشيري» ينقذ طفلين يمنيين في كييف

استجاب الشاب المصري لاستغاثة أطلقها والد الطفلين الذي ترك عائلته في أوكرانيا وعاد لليمن قبل أن تنفجر الحرب هناك، ليبقى طفلاه «كريم وأمير» عالقين وسط إطلاق النار في بلدة ريفية بالقرب من مدينة كييف.

وقطع «العشيري»، الذي يعمل مرشدا سياحيا في أوكرانيا، أكثر من 500 كيلومتر برا من مدينة لفيف حتى العاصمة كييف، الواقعة تحت رقابة جوية روسية وحظر تجوال أوكراني، من أجل إنقاذ الطفلين.