الهجرة لممثلي الجالية المصرية بأوكرانيا: فخورون بصبركم أمام الصعاب

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاء عبر تطبيق زووم، مع عدد من ممثلي الجالية ومجموعة من الطلبة الدارسين بالمدن الأوكرانية، بحضور السفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشؤون الجاليات، في ضوء التواصل المستمر لمتابعة موقف أبنائنا في أوكرانيا.

تواصل مستمر لمتابعة موقف أبنائنا بأوكرانيا

وفي مستهل اللقاء، اطمأنت السفيرة نبيلة مكرم على أوضاع الجالية المصرية والطلبة المصريين في مدينتي سومي وخيرسون، بسبب توتر الأوضاع في هاتين المدينتين، كما تحدّثت مع عدد من أبناء الجالية من الشرائح، للاطلاع على الصعوبات التي تواجههم وآخر التطورات وموقف الممرات الآمنة.

وجددت وزيرة الهجرة، التأكيد على أنّ الحفاظ على حياة أبناء الجالية المصرية له الأولوية القصوى، كما شددت على متابعة القيادة السياسية بصورة يومية للمستجدات وإصدار توجيهات بدراسة موقف الطلاب المصريين الدارسين في المدن الأوكرانية لبحث البدائل المتاحة للحفاظ على مستقبلهم العلمي في ضوء ما تشهده أوكرانيا من تطورات في الأحداث الراهنة.

مكرم لممثلي الجالية: فخورون بصبركم وعزيمتكم أمام الصعاب

واستعرضت الوزيرة أهمية التسجيل في الاستمارة الموحدة للطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا، التي تم طرحها بالتعاون مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل التنسيق مع الجهات المعنية بشأن مطالب الطلاب والمقيمين في محافظات مختلفة، لافتة إلى أنّ 1900 طالب مصري من الدارسين في أوكرانيا سجلوا فيها حتى الآن.

وأشارت إلى أنّ الاستمارة تضم تفاصيل السنة الدراسية والتخصص والمدينة التي يقيم فيها في أوكرانيا، وما إذا كان الطالب يملك إثبات قيد من الكلية أم لا، مؤكدة أهمية سرعة استيفائها لجميع الدارسين في أوكرانيا، والاهتمام بدقة البيانات التي سيتم إدخالها، إذ إنّها متاحة الآن عبر رابط التسجيل: ‏https://forms.gle/4nYrQMhja4gMYotT8

وفي ختام اللقاء، تقدّمت وزيرة الهجرة، بخالص الشكر لممثلي الجالية على جهودهم الفائقة في الوقت الراهن، وأعربت عن فخرها بهم وبعزيمتهم وصبرهم وقوة تحملهم في هذه الظروف، مؤكدة أنّ الدولة المصرية لا تدخر جهدًا تجاه أبنائها في أوكرانيا وتعمل على قدم وساق لتقديم كل الدعم لهم من أجل تجاوز الأزمة وعودتهم إلى أرض الوطن بسلام وأمان.