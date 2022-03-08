«نواب» يطالبون بحلول جذرية لمواجهة الهجرة غير الشرعية

شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب بر ئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، مناقشات واسعة حول التعديلات المقدمة من الحكومة، حول قانون الهجرة غير الشرعية، إذ طالب النواب، بضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة هذة الظاهرة.

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن كلمة الهجرة غير الشرعية، قد تكون سهلة وبسيطة، إلا أنها تنظيم له سماسرة على مستوى العالم.

زين الدين يطالب بضرورة الاهتمام بعمليات التنمية

وأشار النائب محمد زين الدين، إلى أن الهجرة غير الشرعية ورقة ضغط سياسية، تستخدمها بعض الدول للضغط على بعضها، مؤكدا أن هذه الظاهرة، تتسبب في إزهاق أرواح العديد من أبناء مصر الأبرياء، قائلا: «المئات يسافرون بطريق غير شرعي، يموت أغلبهم، بينما يرجع واحد فقط منهم "لابس برنيطة"، والكل يحتفي به كنموذج ناجح»، مطالبا بضرورة الاهتمام بعمليات التنمية، والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكل محافظات مصر.

كما طالب زين الدين، بضرورة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بدورها في كل المناطق على مستوى الجمهورية، لتوعية الشباب، ورفع روح الانتماء للدولة المصرية، لا سيما في ظل وجود مشروعات تنموية كبيرة على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن التنمية هي أحد السبل في مواجهة الهجرة غير الشريعية، مؤكدا أنه في دائرته بإدكو ورشيد في محافظة البحيرة، هناك ساحل بطول 20 كيلو متر غير مستغل، متسائلا: لماذا لا يتم استغلاله وتجنيب الشباب من التعرض لسماسرة الهجرة غير الشرعية؟

برلمانية طالب بإلزام الشركات والمصانع بتدريب الشباب

وطالبت النائبة مها عبد الناصر، الحكومة، بإجراء استطلاع رأي بين الشباب، لاستجلاء الحقائق حول أسباب رغبة بعضهم في الهجرة سواء الشرعية أو غير الشرعية، مضيفة خلال الجلسة العامة للمجلس، نريد أإن تصبح مصر دولة جاذبة للشباب، وليست طاردة لهم.

وتابعت: «أطالب الحكومة بتنفيذ برامج تحفيزية للشركات والمصانع الخاصة لتدريب الشباب، وإلزامهم بتقديم ما يفيد تدريبهم، لعدد معين من الشباب كل في مجاله، مع إقراراتهم الضريبية، وخلق فرص عمل في كل المجالات»