سعفان: القيادة السياسية حريصة على تقديم الرعاية للشعب الفلسطيني

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام الوزارة، وزير التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين الدكتور أحمد مجدلاني، ورئيس هيئة التقاعد الفلسطيني الدكتور ماجد الحلو، والملحق الطبي لسفارة فلسطين الدكتور فادي كساب، ومسؤول ملف التواصل مع وزارة الخارجية طارق فانوس، وذلك في إطار زيارة الوفد الفلسطيني للقاهرة، لمناقشة الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العام الجاري.

وزير القوى العاملة: تجمع مصر وفلسطين علاقات متميزة

في مستهل اللقاء رحب وزير القوى العاملة بوزير التنمية الاجتماعية والوفد المرافق له، مؤكدا على العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وفلسطين على المستويين الرسمي والشعبي، مشددا على اهتمام مصر بمواصلة تعزيز تلك العلاقات ودفعها قدماً للأمام على كل المستويات مثمنا على التنسيق القائم بين قيادة البلدين ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي هي جوهر اهتمامات مصر والعالم العربي، ودور مصر التاريخي فيها، والتي لا زالت تقدم الكثير إلى القضية الفلسطينية.

وأكد الوزير اهتمام القيادة السياسية بتقديم كل أوجه الرعاية والمساعدة لشعب فلسطين الشقيق، مقترحا على الوفد الفلسطيني تدريب العمالة الفلسطينية من خلال برنامج تدريب مهني شامل على أيدي مدربين مصريين أكفاء على مستوى عال من المهارة على المشروعات الصغيرة مثل الصناعات اليدوية من سجاد وخزف وغيرها، ويتم تصديرها من فلسطين للعالم أجمع، بما يحقق آمال وطموحات الشباب الفلسطيني ويحقق آماله في الاستقلال الاجتماعي والاقتصادي.

وناقش اللقاء الجولة السياسية التي قام بها وزير التنمية الاجتماعية في بعض الدول العربية استعدادا لعقد الجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأهمية الموضوعات التي يجب أن يتناولها المجلس، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، والتغييرات التي نتجت عنه في سوق العمل العربي.

مجدلاني يشيد بتطوير الحرف اليدوية

ومن جانبه أشاد مجدلاني، بتطوير الحرف اليدوية وإحيائها، خاصة أن نسبة البطالة قد ارتفعت في فلسطين مما يلزم الخروج بأفكار جديدة تسهم في توفير فرص عمل للشباب الفلسطيني، مشيرا إلى أن المناقشات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ستعمل على تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، لتخطي التداعيات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بعض البلدان العربية.

حضر اللقاء من جانب الوزارة إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، وهلال مأمون مدير المنظمات والاتفاقيات الدولية.