«سعفان»: صرف 2.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 5554 شخصا

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 5554 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 33 "قادرون باختلاف" من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتوفير 2424 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة ، فضلاً عن استخراج 2810 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة .

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 446 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 239 محضر سلامة و 122 حالة غلق إداري ، والمشاركة في 80 قياس ميداني ومراجعتها لـ 32 منشأة ، وعمل 43 حالة تحكيم طبي ، ومتابعة 4 حادث جسيم ، ومنح 9 تراخيص لمنشآت .

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 930 منشأة، وأسفر عن تحرير 311 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 311 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، فضلاً عن فض 22 إضراب لـ 964 عاملا وعودتهم للعمل.

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 236 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 330 تفويض ووكالة لشركات بها 262 فرصة عمل .

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، فقد قامت المديرية بصرف 28 منحة مولود جديد ، و 5 منح زواج ، و10 منح وفاة أحد الأقارب ، وصرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 4517 عاملاً من المسجلين ، فضلاً عن صرف رعاية صحية لـ 4 عمال من المسجلين لعمل عمليات جراحية كبرى ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 2 مليون و 393 ألفاً و500 جنيه لـ 4564 عاملا .

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام طلبات ترخيص عمل للأجانب من العاملين فى نطاق المحافظة ، واستخراج ترخيص لأول مرة ، وتجديد 11 ترخيص آخرين ، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.