انطلاق حفل يوم الشهيد بآيات الذكر الحكيم

بدأت الآن الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات، احتفالًا بيوم الشهيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار رجال الدولة وقيادات القوات المسلحة المصرية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وعددا من الإعلاميين.

الشيخ أحمد المراغي يتلو آيات الذكر الحكيم

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.

وفي 9 مارس من كل عام تحتفل القوات المسلحة بـ«يوم الشهيد» اعتزازًا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن، وتنظم إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، ندوة تثقيفية بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة يوم الشهيد لاستعراض تضحيات الشهداء التي ظلت ملهمة للبذل والعطاء من أجل الوطن.

9 مارس

واختير يوم 9 مارس ليكون يومًا للشهيد تخليدًا لذكرى الشهيد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، إذ تنفذ جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب خطة شاملة للاحتفال به تقدم من خلالها جميع أوجه الرعاية لأبناء القوات المسلحة من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.