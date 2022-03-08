«الصحة»: نستهدف تطعيم 70% من المواطنين بلقاح كورونا بحلول يونيو

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان، عن عدد لقاحات كورونا المستهلكة في مصر مشيرًا إلى أن هناك توسعات فى مراكز تلقي اللقاح على مستوى محافظات الجمهورية، وتوجيهات بزيادة تطعيمات المواطنين للوصول إلى المستهدف وهو تطعيم 70% من المواطنين على نهاية الربع الثاني من العام الجاري في شهر يونيو المقبل، للوصول الى مناعة القطيع والسيطرة على الفيروس.

الحاصلون على الجرعة التنشيطية في مصر

وقالت الوزارة: «وصل عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا الى 40.782.464، بينما وصل عدد المواطنين المحصنين بالكامل الى 30.540.144 مواطن، وفيما يتعلق بالجرعة التنشيطية للقاحات كورونا وصل عدد المواطنين الحاصلين عليها لأكثر من مليون والنصف مواطن».

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن جميع لقاحات كورونا مؤكدة أنها فعالة وآمنه ولا داع للخوف أو القلق بشأنها.

مكان الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الجرعة الثانية لم تعد مرتبطة بمكان الجرعة الأولى من اللقاح ويمكن الحصول عليها في أي وحدة صحية أو مركز تلقي لقاح كورونا، والجرعة الثالثة كذلك، كما أتاحت إمكانية الحصول على الجرعة الثالثة لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما بعد 3 شهور فقط من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، حسب توجيهات من منظمة الصحة العالمية، ولكن الأقل من 65 عاما تكون الجرعة التنشيطية لهم بعد مضي 6 أشهر فقط.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدي والبعد عن التكدس والزحام للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا فى مصر، وأعلنت استمرار رفع أعلى درجات الإستعداد القصوي على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة.