«الصحة» تعلن خريطة إطلاق 4 قوافل طبية اليوم للكشف والعلاج مجانا بها

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجهورية «حياة كريمة» اليوم للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية التالية وفقا ما أعلنت عنه وزارة الصحة والسكان فى تقرير رسمي صدر عنها على موقعها الرسمي «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال الباطنة - الأنف والأذن -العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية -خدمات الأشعة والتحاليل».

القوافل الطبية من المقرر أن تتضمن على عيادات متنقلة وصيدليات لصرف الأدوية

وتابعت الوزارة في تقريرها، أن الـ 4 القوافل الطبية من المقرر إطلاقها في محافظات «الجيزة القبابات بحي أطفيح - الإسكندرية مركز العامرية - أسيوط مركز ساحل سليم - الوادي الجديد مركز بلاط»، مشيرة إلى أن القوافل الطبية من المقرر أن تتضمن على عيادات متنقلة وصيدليات لصرف الأدوية فور الكشف، علاوة على تحويل كل الحالات الحرجة التي تتطلب رعاية حرجة إلى أقرب مستشفى تابع للمحافظة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» يتم إطلاقها في كل المحافظات بشكل دوري، وتتغير أماكن القوافل يوميًا لضمان وصولها لكل المحافظات، مطالبة المواطنين بالمشاركة في القوافل الطبية من وقت إلى الآخر مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام وعدم التكدس للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.

استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استمرار رفع أعلى درجات الإستعداد القصوي بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد لحظة بلحظة، وتكثيف مجهوداتها فى القوافل الطبية ونشر فرق توعوية لدعم التوسعات في تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا للحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس.