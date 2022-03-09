«الصحة» تستعد لإعلان تعليمات جديدة للتعامل مع كورونا خلال شهر رمضان

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن الاستعداد لوضع ضوابط وتدابير احترازية أكثر صرامة، لتطبيقها فى شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أنه تجنبا لأى زيادة في إصابات فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، نسعى لوضع اجراءات احترازية مهمة في الشهر الكريم، الذي يتسم بالتجمعات العائلية والعادات والتقاليد الأسرية، التي تعمل على زيادة الإصابات بسبب الزحام وعدم التباعد الاجتماعي.

الموجة الخامسة من فيروس كورونا

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك تشديدات بالتوسع فى تطعيمات المواطنين بلقاحات كورونا، خاصة أن اللقاحات أثبتت دورها فى تخفيف حدة الأعراض، وانحسار الموجة الخامسة من فيروس كورونا، إذ تجاوزنا ذروة الموجة الخامسة من الفيروس، لافتا إلى أن اللقاحات تحول حدة الأعراض، وتجعلها بسيطة ومتوسطة، بدلا من كونها شديدة الخطورة.

اللقاحات الأداة الوحيدة للنجاة من وفيات كورونا

أضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاحات عملت على تخفيف معدلات التردد على المستشفيات، وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية، لافتا إلى أن الحالات الحرجة داخل مستشفيات العزل الصحي، معظمها لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وغير الحاصلين على اللقاح منهم، لافتا إلى أن اللقاحات هي الأداة الوحيدة التي تحمي من فيروس كورونا، موضحا أنها لا تعطي الحماية الكاملة، إلا أنها تعمل على الوقاية من المضاعفات من الإصابة بالفيروس.

وطلب عبدالغفار من المواطنين، عدم الملل من اتباع التدابير الصحية، لافتا إلى أن اللقاحات أصبحت جزء من الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى استمرار رفع الوزارة أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وناشدت المواطنين بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105.