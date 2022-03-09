رغم تراجع الأسهم.. «نتفليكس»: لا نخطط لتقديم محتويات إعلانية مستقبلا

قالت شركة نتفليكس، إنها لا تخطط حاليًا لتقديم خيار بث يتضمن إعلانات، وذلك على لسان مديرها المالي «سبنسر نيومان»، لكنه امتنع عن استبعاد ذلك في المستقبل بشكل حاسم.

وقال المدير المالي «سبنسر نيومان»، عندما سُئل عما إذا كانت الشركة ستغير موقفها الطويل الأمد بأن خدمتها يجب أن تظل خالية من الإعلانات: «هذا ليس في خطتنا خلال الوقت الحالي».

تطوير فئة منخفضة التكلفة مع الإعلانات لزيادة الإيرادات

وحث بعض محللي وول ستريت، شركة نتفليكس، على تطوير فئة منخفضة التكلفة مع الإعلانات لزيادة الإيرادات، بعدما تباطأت وتيرة المشتركين الجدد للشركة، وانخفضت أسهم الشركة بنحو 43% هذا العام.

في المقابل، أعلنت شركة والت ديزني المنافسة، يوم الجمعة الماضية، أنها ستقدم خيارا للبث المدعوم بالإعلانات لـ«ديزني بلس»، للانضمام إلى «وارنر ميديا» و«كوم كاست كورب»، وغيرها ممن يحاولون جذب العملاء الذين يرغبون في مشاهدة الإعلانات التجارية لتجنب دفع رسوم شهرية.

مشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية بدون إعلانات تجارية

وأضاف أنّ الشركة تركز على بناء أعمالها الحالية للعملاء الذين يرغبون في مشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية بدون إعلانات تجارية، وقال: «نعتقد أن لدينا نموذجًا رائعًا، نشاط تجاري بالاشتراك يتوسع بشكل جيد حقًا على مستوى العالم».

وأضاف: «من الصعب علينا أن نتجاهل أن الآخرين يفعلون ذلك، لكن في الوقت الحالي نحن غير معنيين، والشركة تعتبر هذا العام، عام التعلم لمشروعها في ألعاب الهاتف المحمول، وقدمت الشركة 14 لعبة للمشتركين حتى الآن».

واختتم: «آمل أن تكون الألعاب جزءًا كبيرًا من أعمالنا خلال عقد من الزمان، وإن لم يكن جزءًا كبيرًا من أعمالنا في الأشهر الـ 12 المقبلة»