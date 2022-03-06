شركة «نتفليكس» توقف خدماتها في روسيا

أوقفت شركة «نتفليكس» خدماتها في روسيا، وفقا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

فيما علق موقع «تيك توك» البث المباشر وتحميل المقاطع المصورة الجديدة في روسيا.

حظر فيسبوك وتويتر

يشار إلى أن السلطات الروسية، قررت حظر موقعي «فيس بوك» و«تويتر» داخل البلاد.

وتستمر روسيا في حربها على أوكرانيا والتي وصلت الأحد إلى اليوم الحادي عشر، ومن المقرر عقد مفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني نهاية الأسبوع الجاري.