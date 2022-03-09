تحرك برلماني عاجل للرقابة على الأسعار ومطالب بإجراءات حكومية جديدة

في تحرك برلماني عاجل، طالبت لجنة الزراعة بمجلس النواب الحكومة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة فوضى ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار في التوقيت الحالي استغلالاً للأزمات الدولية التي يمر بها العالم.

ارتفاع الأسعار في العالم

وقال النائب أحمد البنا عضو لجنة الزارعة اليوم، إنَّ هناك حالة من الفوضى في الأسعار بالأسواق نتيجة لعدة أسباب، أولها جشع بعض التجار من ضعاف النفوس الذين ينتهزون أي تحركات عالمية تتعلق بأسعار السلع لزيادة أسعار السلع في السوق المحلية، بالإضافة إلى غياب الرقابة والمتابعة.

أزمة تضخم عالمية

وأضاف عضو مجلس النواب أنَّه لا خلاف على أن أزمة التضحم الاقتصادي عالميًا، سيكون لها آثار على أسعار السلع في مصر، وكذلك سيكون هناك آثار للأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من ارتفاع بعض أسعار السلع عالميا، ولكن تلك الآثار ستكون خلال الفترة المقبلة.

وشدد على ضرورة تفعيل دور الحكومة فى الرقابة على الأسواق والإشراف والمتابعة على تحركات الأسعار، حتى لا يترك المواطن فريسة سهلة أمام جشع البعض من التجار.

وقال عضو مجلس النواب: «من غير المقبول أن يتعرض المواطن لموجة كبيرة من ارتفاع الأسعار المختلفة مرة واحدة، وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، الذي تزداد فيه احتياجات المواطن، لاسيما في السلع الغذائية والضرورية لكل بيت مصري».

وتساءل «البنا» عن دور الحكومة فى حماية المواطن البسيط، الذى لا يملك سوى قوت يومه، مطالبا بسرعة التحرك لضبط السوق، ووقف أس تلاعب من التجار فى أسعار السلع.

احتياطي استراتيجي من السلع الهامة

وتابع عضو مجلس النواب: «لا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار الخاص ببعض السلع بهذه الصورة، خصوصا أن الحكومة أعلنت أن هناك احتياطي كبير من السلع الاستهلاكية اليومية».

ولفت إلى أنَّ الشحنات الجديدة المستوردة لم تصل بعد من الخارج بأسعار جديدة حتى يتم رفع الأسعار بهذه الصورة، قائلا: «ما يحدث الآن يؤكّد أن هناك تلاعب كبير من جانب التجار في ظل غياب الرقابة من الحكومة».