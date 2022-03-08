اجتماع موسع لمناقشة ارتفاع الأسعار.. وشحنة قمح روسية في الطريق لمصر

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ارتفاع سعر الخبز السياحي في الأفران سببه ارتفاع سعر الدقيق وبناءً عليه تم رفع سعر العيش السياحي للاستمرار في إنتاجه، لافتا إلى أن الخبز السياحي هو سلعة حرة لا تخضع لسعر استرشادي أو تسعيرة جبرية ويحددها العرض والطلب، وأضاف: «طالما الأمر وصل لهذه المرحلة فيجب أن نفكر في وضع آلية للتحكم في ذلك وتنظيمه».

«سعد»: اجتماع الحكومة الأسبوعي سيكون موسعا

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسؤوليتي»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الحكومة ستعقد اجتماعها الأسبوعي، وسيتم مناقشة كل الجوانب المتعلقة بالأزمة بشكل موسع أكبر من نقاشات اليوم، وسيكون هناك الكثير من الآراء وذلك نظرا لحضور كامل هيئة مجلس الوزراء: «كل تلك النقاشات والمقترحات ستطرح، وسنختار من البدائل ما يحقق صالح المواطن».

وأوضح أنه ليس من مصلحة الحكومة الإضرار بالتجار فهي تريد لهم المكسب ولكن بشكل معقول يراعي أخلاقيات العمل التجاري والاقتصادي والظرف الطارئ الذي يعيشه كافة دول العالم: «الغالبية العظمى من التجار ينتمون للفئة الحميدة اللي بتراعي ربنا في أداء عملها، وفي اجتماعنا مع ممثلي الغرف التجارية أبدوا أكبر قدر ممكن من التجاوب، ومن غيرهم الحكومة لن تنجح».

سعد: شحنة قمح روسية ستصل لمصر خلال الشهر الجاري

وأكد أنه بالنسبة للأزمة الروسية الأوكرانية فهناك شحنة للقمح واردة من روسيا إلى مصر وستصل خلال شهر مارس، وكانت مصر متعاقدة على هذه الشحنة قبل بداية الأزمة: «هناك ضوء في نهاية النفق».

وأشار إلى أن سبب زيادات الأسعار غير المبررة، وجود سلع لدى بعض التجار بالأسعار القديمة ولكنهم رغبوا في بيعها بالأسعار الجديدة: «بيكونوا مستهلكين لسلع أخرى، وطبيعي أنهم يحاولوا يستفيدوا بالسلع اللي عندهم ويرفعوا السعر، ودول بنقولهم لازم يكون عندهم تفكير رشيد يراعي المصلحة العامة للدولة والمواطن، وكل تاجر حقه يكسب دون استغلال الظرف لتحقيق مكاسب طائلة».