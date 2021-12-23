مدبولي عن ارتفاع الأسعار: «بتزيد في العالم كله مش في حته واحدة»

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بترشيد الدعم وبطاقات التموين، موضحًا: «في أسعار زادت غصب عننا كلنا، وكل ما نستطيع عمله هو توفير احتياطاتي في حدود الإمكانيات وفي حاجات لازم يحصل فيها نوع من التعامل مع الزيادة في الأسعار، لأن السعر بيزيد، طب أيه البديل؟!».

رئيس الوزراء: ارتفاع السلع تتحكم به منظومة عالمية

وتابع مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك سلع ليست في منظومة الدعم أو التموين، ومنها المستورد أو تصنع في مصر وتستورد موادها الخام ومن الطبيعي أن تحدث زيادات في السلع لأنها منظومة عالمية، مؤكدًا: «الأسعار بتزيد في العالم كله مش في حته واحدة».

وأضاف مدبولي، أن الدولة هدفها هو تحقيق الوفرة وأن تكون السلع في متناول المواطنين متابعًا: «لدينا بند للدعم في الموازنة، لكن الأسعار بتزيد، هل الدولة هتتحمل كل هذه الزيادات؟! أكيد لأ، لازم يبقى في مرونة والتعامل مع هذا الموضوع، حتى يمكننا الحفاظ على انضباط موازنتنا».

مدبولي: مصر ليست بمعزل عن العالم

وتساءل رئيس الوزراء، «لما كانت الدولة تتحمل كل حاجة في التجارب السابقة، انتهى الأمر إلى إيه؟!»، لكننا نحرص على التوازن ونحقق التوازن بما لا يخل من أداء الموازنة العامة للدولة، مصر ليست بمعزل عن العالم، مؤكدًا على المواطنين أن يستشعروا التحدي في هذه الفترة الاستثنائية، التي تُقاس بالكساد الاقتصادي العظيم، والحرب العالمية.