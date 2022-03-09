السيسي عن الشهداء: «زينة شباب مصر.. دفعوا تمن كبير أوي علشان كلنا نعيش»

ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين بضرورة الانتباه للثمن الذي يدفعه أبطال مصر من أجل استقرار الوطن، «يا مصريين في تمن كبير أوي اندفع علشان كلنا نعيش، وأقل تمن ندفعه نحافظ على اللي هما ضحوا من أجله.. زينة شباب مصر من كل حتة، جيش وشرطة وقضاء ومواطينن مدنيين».

مشهد الفنان أحمد خالد صالح حقيقي

وأضاف الرئيس خلال حديثه بالندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات، احتفالا بيوم الشهيد أن المشهد الذي جسده الفنان أحمد خالد صالح، كضابط جيش، وما قاله على لسان ضباط الجيش من فداء وتضحية هو أمر حقيقي بالفعل، «اللي قاله كل ظباط الجيش والشرطة بيقولوه واللي بيعيش معاهم بيشوف ده حتى الجنود وضباط الصف.. هما عايشين حالة محتملة للشهادة، بيقولوا مقبل غير مدبر، والسلاح في إيدي.. كله حقيقي».