انهيار أحمد عبدالعزيز فور وصول جثمان شقيقه لمسجد آل رشدان (صور)

انهار الفنان أحمد عبدالعزيز، فور وصول جثمان شقيقه قبل قليل، إلى مسجد آل رشدان في مدينة نصر، لأداء صلاة الجنازة.

وفاة شقيق أحمد عبد العزيز

وكان الفنان أحمد عبد العزيز أعلن أمس عبر صحفته الشخصية على فيس بوك، وفاة شقيقه، قائلا: «إنا لله و إنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله شقيقي الأستاذ يحيى عبدالعزيز، المحاسب في بنك الإسكندرية، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك».

موعد عزاء شقيق أحمد عبدالعزيز

ومن المقرر أن يقام العزاء اليوم في مسجد القوات المسلحة خلف قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وليلا في قاعة الحمد من الساعة 8.30 حتى الساعة 11 مساء.