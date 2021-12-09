شقيق ياسمين عبد العزيز عن خناقاتها مع أحمد العوضي: «لسة ليفيل النينجا»

بدأ منذ قليل عرض الجزء الثانى من حلقة النجمة ياسمين عبد العزيز مع الاعلامية منى الشاذلي فى برنامج معكم والذي يتم اذاعته عبر شاشة قناة cbc وانضم لها زوجها الفنان أحمد العوضي فى الحلقة .

وخلال الحلقة تحدث الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي عن الخناقات التى تتم بينهم كيف يكون شكلها فقال العوضي: "هو بيكون عبارة عن أكشن جواه خناقة ".

شقيق ياسمين عبد العزيز يعلق على خاقاتها مع العوضي

وحرص الفنان وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز على التعليق على هذه الجملة من خلال صفحته الخاصة على موقع الفيسبوك حيث قال مازحا " أكشن جواه خناقة بس لسه ليفل النينجا معداش عليك ".

وائل عبد العزيز يعلق على حلقة شقيقتة ياسمين

يذكر أن وائل عبد العزيز كان قد نشر بوست عبر صفحته الخاصة على موقع الفيسبوك منذ قليل تعليقا على حلقة شقيقة ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلي قائلا " اتنين لازم واجب الشكر بعد ربنا دكتور عصام شلبايه انا شوفت الدمعه في عينه وخوفه عليها وقالي بالحرف انا مش هسيبها دي بنتي والعوضي قدامي مسبهاش دقيقه وكان بينام علي الكنبه أو الكرسي الي جنبها حمدالله علي السلامه ونقفل صفحه المرض واي صفحات سلبيه ويلا عيشي انبسطي واشتغلي وكسري الدنيا ".

يذكر أن هذا هو الظهور الاول للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد تعرضها لأزمة صحية مؤخرا نتيجة خطأ طبي اثناء اجرائها لعملية جراحية لازالة كيس شوكولاته وتسبب فى تدهور حالتها الصحية وخضوعها لأكثر من عملية جراحية أخرى .