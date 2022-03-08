وفاة شقيق الفنان أحمد عبد العزيز

أعلن الفنان أحمد عبد العزيز، وفاة شقيقه يحيى عبد العزيز، المحاسب بأحد البنوك، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله، شقيقي الأستاذ يحيي عبدالعزيز، المحاسب، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك».

أحمد عبد العزيز يكشف موعد جنازة وعزاء شقيقه

واستكمل عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: «صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر، بمسجد ال رشدان، خلف قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، والعزاء في نفس اليوم، بقاعة الحمد في ذات المسجد، من الساعة 8.30 حتى 11 مساء، رجال ونساء، نسألكم الدعاء ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».