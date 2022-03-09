قاتل روان الحسيني: مشيت وراها وطلبت منها تطلع معايا السطح علشان الفلوس

كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أن إبراهيم إبراهيم معوض، 27 عاماً، مقيم بحي المنشية بدسوق، والمتهم بقتل الطالبة روان الحسيني، بطلة العالم في كرة السرعة، طلب من المجني عليها الصعود معه إلى أعلى العمارة السكنية للتفاهم معها، لكنه ابتزها وطلب منها أموالا.

وتواصل «الوطن» انفرادها بنشر نص التحقيقات في قضية مقتل الطالبة روان الحسيني، والتي هزت الرأي العام في كفر الشيخ، بعدما عُثر عليها مقتولة أعلى سطح عمارة سكنية مساء يوم 17 يناير الماضي.

* ما سبب ومناسبة تواجدك بمكان الجريمة؟

- أنا كنت راجع من الشغل وبالصدفة قابلت روان في الشارع.

* وماهي ظروف مقابلتك مع المجني عليها روان محمد الحسيني؟

- كنت مروح من الشغل فلقيتها ماشية في الشارع، فقولت امشي وراها، ودخلت العمارة اللي فيها مغسلة جنب بنك فدخلت وراها.

قاتل روان الحسيني: «ملمستهاش»

* قمت بالاعتداء على المجني عليها أنذاك؟.

- أنا ملمستهاش أصلا، أنا اتكلمت معاها.

*وماهو مضمون الحوار الذي دار بينكما آنذاك؟

- قاتل روان الحسيني يقول أنا لحقتها في المدخل وقلت ليها مش هأذيكي، أنا عايزك تراضيني، فلقيتها بتديني 50 جنيه، قلت لها مش نافعة، قالت لي انت عايز إيه؟، قتل لها تعالي نتفاهم فوق وطلعنا فوق سطح العمارة.

* ماهي كيفية حصولك على المبلغ المالي من المجني عليها؟

- اديتني الفلوس بمزاجها، أنا ما أجبرتهاش.

* وما الذي دار بينكما عقب ذلك حال تواجدكم أعلى العقار؟

- قولت ليها راضيني، قالتلي طب خد الـ50 جنيه، ومعايا حلق دهب خده، بس اضمن إنك مش هتؤذيني، فقلت لها معاكي قرآن؟، قالتلي ايوه قلتلها أحلفك عليه وخلعت الحلق واديتهولي.

روان الحسيني حاولت الصراخ فخنقها المتهم بحجابها

* وهل قمت بالتعدي على المجني عليها آنذاك؟

- لا.. هي حطت الموبايل على الأرض علشان تخلع الحق واديتهولي، وأنا مضرتهاش، لكن في الوقت نفسه لقيتها بتحاول تصرخ وتجري.

* وما الذي دعاها للصراخ أو محاولة الفرار منك على الرغم من اتفاقك معها على عدم الأذى؟

- هي أكيد خافت، بس أنا فعلا حلفت ليها إني مش هأذيها، وفي الوقت ده مسكتها علشان متحاولش تصرخ ولا تجري، وكنت واقف في ظهرها وشديتها من الطرحة لما حاولت تصرخ، وقلت ليها متصرخيش وأنا شادد الإيشارب، ودقيقتين معرفش إيه حصل.

* وهل استبان لك اختناق المجني عليها.. وما حالتها حال سقوطها أرضا؟

- أنا لقيت أعصابها بتسيب، فأول ما لقيتها كده سيبتها وهي كانت بتنازع، ووقعت على الأرض وسيبتها بتتوجع ونزلت جري.