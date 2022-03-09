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ماذا يحدث في المعادي؟.. «البحوث الفلكية» يكشف حقيقة زلزال القاهرة والجيزة

جاد القاضي: لم نرصد أي زلزال في مصر أو بأي دول محيطة

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أحمد أبوضيف
12:40 م | الأربعاء 09 مارس 2022
ريختر

ريختر

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي المي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حقيقة تعرض مصر لزلزال صباح اليوم، وشعر به عدد من سكان مناطق القاهرة والجيزة في مناطق حلوان والمعادي وأكتوبر والدقي، وذلك بعدما تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي أن هناك صوت قوي قد سمعه سكان بعض المناطق.

جاد القاضي: لم نرصد أي زلزال في مصر أو بأي دول محيطة

وأضاف رئيس المعهد القومي المي للبحوث الفلكية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ محطات الرصد بالمعهد لم ترصد أي زلزال في مصر أو في أي دول محيطة، داعيًا إلى عدم الانسياق لأي شائعات مترددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.