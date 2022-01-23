ضربت، هزة أرضية شمال إسرائيل، شعر بها سكان عدد من المدن، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

شعور السكان في طبريا وصفد والكريوت ووادي الأردن بـ الهزة

وقال موقع موقع «والا» الإسرائيلي، إن السكان في طبريا وصفد والكريوت ووادي الأردن وبيت شيعان شعروا بالهزة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، أوضح شخص يدعى «نفتالي»، من سكان حيفا، أن الهزة كانت طويلة نسبيا، فيما قال أحد سكان الكريوت، إن المكتب تحرك من تلقاء نفسه لمدة 4 - 3 ثوان، مضيفا أنه شعر بوضوح بهزة لعدة ثوان.