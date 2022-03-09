محافظ بورسعيد: ذكرى يوم الشهيد علامة مشرفة في تاريخ الوطنية المصرية

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تحية إعزاز وتقدير لشهدائنا الأبرار وأسرهم وذويهم، وتحية لقواتنا المسلحة الباسلة، وشرطتنا المصرية في ذكرى يوم الشهيد، والذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض خلال تواجده بالصفوف الأمامية لجبهة القتال فداء لأرض الوطن في 9 مارس 1969، معربا عن تقديره للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

تاريخ مشرف للتضحية من أجل الوطن

وأكد محافظ بورسعيد، في بيان صحفي، أن ذكرى يوم الشهيد تحمل تاريخا مشرفا للعطاء والتضحية من أجل الوطن، وعلامة بارزة ومشرفة في تاريخ الوطنية المصرية وقواتنا المسلحة الباسلة، والتي ما زالت تكتب صفحات جديدة من العطاء والفداء والتضحية.

واشار إلى أن يوم الشهيد يعد يوم الوفاء للأبطال العظام الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن الغالي، وتقديرا وطنيا لجهود قواتنا المسلحة الباسلة على كافة الأصعدة وشتى المجالات.

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات الأعمال ببورفؤاد

من جهة أخرى، تابع محافظ بورسعيد مستجدات الأعمال بمدينة بورفؤاد، ومنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، على مدار أمس واليوم، بحضور اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندس عماد البرشا مدير مديرية الإسكان.

وطالب اللواء عادل الغضبان، بسرعة إنجاز العمل والارتقاء بمستوى الخدمات، مؤكدا أن أحياء بورسعيد شهدت تطوير كبير بعد إقامة مختلف المشروعات بها.

وأكد المحافظ، ضرورة المتابعة الميدانية لسير العمل بمدينة بورفؤاد وسهل الطينة بشرق بورسعيد، لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.