مشاهد من احتفالية يوم الشهيد.. مشاركة ماجدة زكي وخالد الصاوي وهبة مجدي

شهدت الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة الخاصة باحتفالية «يوم الشهيد» والتي أقيمت في مركز المنارة للمؤتمرات، مشاركة عدد من الفنانين أبرزهم ماجدة زكي وخالد الصاوي.

ماجدة زكي وخالد الصاوي في احتفالية الشهيد

شهدت احتفالية يوم الشهيد عرض تمثيلي قصير يجمع بين ماجدة زكي، خالد الصاوي، رامز أمير، مايان السيد، أحمد خالد صالح، ودارت أحداث العرض المسرحي حول أسرة مكونة من الأم «ماجدة زكي»، والأب «خالد الصاوي»، وابنيهما «رامز أمير ومايان السيد» في أثناء انتظارهم عودة الابن الثالث من الجيش وقام بدوره الفنان أحمد خالد صالح، ولكن قبل عودته بساعات علموا بخبر استشهاده وزملائه في هجوم إرهابي، ما تسبب في انهيار الأسرة، في مشهد مؤثر لجميع الحاضرين.

اقرأ أيضا السيسي: قصص الشهداء كنز من الوفاء والإنسانية

الرئيس السيسي: في تمن كبير أوي اتدفع

كما شهد العرض التمثيلي أيضا أغنية بعنوان «رسالة نور» بصوت الفنانين علي الحجار وهبة مجدي، وظهر التأثر على الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي بكى، وعلق على العرض قائلا إنه نقل الصورة الحقيقية لهذا المشهد التي تعرضت له العديد من الأسر المصرية، مضيفا: «يا مصريين في تمن كبير أوي اتدفع علشان كلنا نعيش، وأقل تمن ندفعه نحافظ على اللي هما ضحوا من أجله، زينة شباب مصر من كل حتة جيش وشرطة وقضاء ومواطينن مدنيين».

وكان من بين الفنانين المشاركين في الاحتفالية، يحيى الفخراني الذي شارك بصوته في فيلم تسجيلي عُرض خلال الاحتفالية، والكاتب عبد الرحيم كمال والفنان سيد رجب، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين.