هيئة الدواء تكشف عن عدة طرق لمواجهة جفاف الجسم.. تعرف عليها

وجهت هيئة الدواء المصرية، عدة إرشادت هامة للمواطنين، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، وما يتبعه من ارتفاع كبير في درجات الحرارة، يترتب عليها الكثير من الحالات لجفاف الجسم، لدى البالغين والأطفال.

وكشفت هيئة الدواء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن إرشادات يجب أن يتبعها البالغين في شرب كميات المياه يوميا، حفاظا على حياتهم من التعرض للجفاف، وأمراض أخرى نتيجة قلة نسبة المياه في الجسم.

خطورة التعرض للجفاف بالنسبة للبالغين

- يسبب القيء والحمي والأسهال، وهذا يؤدي إلى مشكلات وخطورة كبيرة، لهذا يجب الحذر من هذة الأعراض ومعالجتها على الفور، عن طريق الطبيب المعالج.

- تناول العصائر أو الماه الغازية يزيد من حدة الإسهال لدى البالغين.

نصائح مواجهة الجفاف

- في حالة الإسهال الشديد والقئ، يجب تناول السوائل طبيا عن طريق الوريد، أو تناول مستحضرات معالجة الجفاف، التي تضم المعادن والأملاح المعدنية اللازمة لمعالجة الجفاف.

- يجب ​شرب كميات مناسبة من المياه قبل ممارسة الرياضة.

- المواظبة على تناول المياه في أثناء ممارسة الرياضة اليومية.

- يفضل أن يتناول الرجل نحو 15 كوب مياه يوميا.

- يفضل أن تتناول السيدات نحو 11 كوب مياه يوميا.

نصائح لمواجهة الجفاف لدى الرضع

أكدت هيئة الدواء المصرية، أن طرق مواجهة جفاف الجسم تختلف من البالغين إلى الأطفال الصغار والرضع، على الرغم من أن الأعراض واحدة، وهي الإسهال، والقئ، والحمي، هي:

- استخدام محلول فموي معالج على الفور.

- يجب أن يحتوي المحلول على عناصر الماء والأملاح بنسب محددة، من أجل التعويض الفوري عن الأملاح والماء المفقود في أثناء الجفاف.

- يجب أن يحصل الرضع على جرعات ثابتة «5 ملليلترات» كل دقيقة، وحتى 5 دقائق.