«هيئة الدواء»: 6 نصائح للوقاية من الإصابة بالفيروسات خلال فصل الشتاء

نشرت هيئة الدواء المصرية، على صفحتها الرسمية بـ«الفيس بوك»، منشورا توضح فيه مجموعة من النصائح للمواطنين خلال فصل الشتاء للوقاية من الأمراض المعدية أو الفيروسات التي تنشط في درجات الحرارة المنخفضة، ويجب على المواطنين من مختلف الفئات العمرية الالتزام التام بجميع هذه النصائح.

«الدواء» تسعى لترسيخ توعية المواطنين

وتحرص هيئة الدواء على تقديم دورها الفعّال في المجتمع وتحقيق أهداف الهيئة والمشاركة الفعالة في توعية المواطنين من مختلف الفئات العمرية التي تساعد على الوقاية من الأمراض التي قد تنتشر في درجات الحرارة التي قد تسبب الإصابة بفيروسات مختلفة، وتسعى الهيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر2030 في القطاع الصحي.

نصائح هيئة الدواء للوقاية من الإصابة بأمراض الشتاء

وحددت هيئة الدواء مجموعة من النصائح يجب على المواطنين الالتزام بها خلال فصل الشتاء للوقاية من الأمراض المعدية التي تنتشر في فصل الشتاء التي تساعد على تجنب الإصابة ببعض الأمراض، موضحة أن هذه للنصائح تشمل جميع الفئات العمرية.

أبرز النصائح اللي ممكن تجنبك الأمراض الشتوية

- يجب أخذ الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمي للوقاية من الإصابة بنزلات البرد المتكررة

- تجديد تهوية المنزل من خلال فتح المنافذ بالإضافة إلى تدفئة الجسم

- ممارسة التمارين الرياضية بصورة يومية

- تجنب التعرض للتغير المفاجئ من الجو الحار للبارد

-الاهتمام بتناول غذاء متنوع ومتوازن «البرتقال والليمون والأغذية الغنية بفيتامين سي»

- تناول السوائل الساخنة كالبابونج والزنجبيل

تحذير هيئة الدواء من حقنة البرد

وجددت هيئة الدواء تحذيرها المتكرر بشأن حقنة الدواء «السحرية» أو كما يطلق عليها الخلطة السحرية التي يتم تناولها في علاج نزلات البرد محذرة من خطورة استخدام هذه الحقنة نظرا لما تسببه من مضاعفات سلبية على جهاز المناعة ولا تعالج نزلات البرد.