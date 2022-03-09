أهم قرارات الرئيس السيسي اليوم المنشورة في الجريدة الرسمية..قانون رقم 8

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الأربعاء 9 مارس 2022، عددا من القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وافق رئيس الجمهورية، على قانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، كما وافق الرئيس على تعديل القانون رقم 9 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

قانون المنشآت الفندقية والسياحية

قرار السيسي يضم 6 مواد وينص على عدم إخلال القانون بالتراخيص حال العمل به، كما تلتزم المنشآت والمسؤولون عنها والعاملون بتوفيق أوضاعها تبعا لأحكام القانون وحسب الاشتراطات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار 43 لسنة 1979 والقانون 59 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

تعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري

ويضم القرار 5 مواد مفصلة، ترتبط بتنظيم العمل بالقانون بعد موافقة مجلس النواب عليه، وتقدم طلبات الشهر العقاري للمأمورية التي يقع بها العقار في دائرة اختصاصها التي يصدر بها قرار من وزير العدل، ويجب توقيع هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود والإشهادات أو ممكن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات، كما يمكن تقديم الطلب الكترونيا.

إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب شأن عقار واحد يجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها في دفتر قيد الطلبات ولا يجوز السير في إجراءات أي طلب إلا بعد الفصل في الطلب الذي يسبقه.

وتلغى المواد أرقام (9 فقرة خامسة، 24، 26ـ 29، 34) الواردة بالقانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه، وأن يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون في غضون شهر واحد من نشره بالجريدة الرسمية.