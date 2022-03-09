السيسي لـ«بوتين»: مصر تدعم جهود تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف راضي، أنّ الاتصال تناول التباحث وتبادل الرؤى بشأن آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد الرئيس ضرورة تغليب لغة الحوار، مع دعم مصر للمساعي الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحد من تدهور الموقف، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، واستعداد مصر لدعم هذا التوجه من خلال تحركاتها الحثيثة في هذا الصدد، سواء ثنائيا أو على الصعيد المتعدد الاطراف.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الرئيس السيسي أكد في اتصاله، أنّ مصر تتابع باهتمام بالغ، التطورات الميدانية المُتلاحقة، والأولوية القصوى التي توليها مصر لسلامة وأمن المواطنين المصريين الموجودين في أوكرانيا.

وأعرب الرئيس السيسي، عن تقديره للإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي لتيسير خروج المواطنين المصريين، والتطلع لمواصلة توفير المساعدة الممكنة لهم بما يضمن سلامتهم وأمنهم.