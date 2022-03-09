السيسي: قصص الشهداء كنز من الوفاء والإنسانية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ صورة الضابط المصري التي تقدم في الدراما «حقيقية»، فعقيدته وعزمه وإقباله على الشهادة حقيقي.

قصص وبطولات الشهداء

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في االندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات، احتفالا بيوم الشهيد: «لو روحتوا وشوفتوا الوحدات في سيناء وفي كل حتة، هتلاقوا ده حقيقي، والأفلام والدراما بتعكس الواقع اللي شبابنا عايشينه، عنده زوجة وعنده طفل محتمل، لكن مقالش أقعد لحد ما طفلي ييجي وده بيحصل كتير».

الشهيد لا يملك سوى نفسه يقدمها للوطن

وتابع الرئيس: «لو الشؤون المعنوية في الجيش والشرطة جابت القصص الحقيقية لكل شهيد، هتلاقوا كنز من الوفاء والإنسانية نقدمه للناس»، مضيفا: «الشهداء من بيوت مصرية عادية متوسطة وأقل من متوسطة ومعندهومش غير نفسهم يقدموها».