دعاء للشهيد البطل في يوم الشهيد المصري: «اجعله في الجنة رفيقا للأنبياء»

يمر اليوم ذكرى يوم الشهيد، وورد عن الرسول عدة أدعية يمكن ترديدها للشهيد البطل، الذي يموت دفاعا عن وطنه أو عرضه، والذي يتمتع بمكانة خاصة عند الله سبحانه وتعالى، حيث أن الشهادة تعتبر من أعلى المنازل، ووصف الله الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون نفسه في سبيل الله»، ونرصد في السطور القادمة أفضل دعاء للشهيد البطل.

ويمكن ترديد دعاء للشهيد البطل في يوم الشهيد، كنوع من أنواع تعظيم شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم حفاظا على الوطن، من بين هذه الأدعية: «اللهُمَّ اغفرْ له وارحمْه، واعفُ عنه وعافِه، وأَكرِمْ نُزُلَه، ووسِّعْ مُدخلَه، واغسِلْه بماءٍ وثلجٍ وبرَدٍ، ونَقِّه من الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ من الدَّنسِ، وأَبدِلْه داراً خيراً من دارِه، وأهلاً خيراً من أهلِه، وزوجاً خيراً من زوجِه، وقِه فتنةَ القبرِ وعذابَ النارِ.اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم. اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه».

دعاء لشهداء مصر

ويمكن الدعاء لشهداء مصر بترديد: «اللهم ثقّل بالحسنات ميزانهم، وثبّتهم على الصّراط أقدامهم اللهم أسكنهم في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم. اللهمّ أمّنهم من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة».

ومن بين صيغ الدعاء للشهيد البطل أيضًا: «اللهم اجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً، ولقّنه حجّته. اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه. اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفداً. اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين. اللهمّ بشّره بقولك كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيّام الخالية. اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض».

دعاء للشهيد ورد عن النبي

وورد عن النبي أيضًا في دعائه لأحد الشهداء من الصحابة: «اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحاً، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك ولمن خاف مقام ربّه جنّتان، اللهم أنزله منازل الشهداء واجعل عيشه في قبره عيش السعداء واجعله في الجنة مرافقاً للأنبياء».

احتفالية يوم الشهيد

وأحيي اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ذكرى يوم الشهيد، بحضور قيادات الدولة والعديد من أسر الشهداء، وعدد من الفنانين والشخصيات العامة، وعبر الرئيس السيسي عن مكانة شهداء مصر العظيمة في قلوب كل المصريين، ودورهم في حماية البلاد وأمنها.