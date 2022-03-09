السيسي: نستحضر في يوم الشهيد بطولات رجال صدقوا الوعد وقاوموا بشرف وبسالة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته باحتفالية يوم الشهيد المقامة ضمن الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة، إنَّ «اليوم نحتفل بذكرى عزيزة على نفوسنا نستحضر فيها بطولات رجال صدقوا الوعد وبذلوا كل غالي ونفيس من أجل أن يحي هذا الوطن كريما أبيا مرفوع الرأس، رجال رفضوا الاستسلام وآثروا المقاومة بشرف وبسالة ضاربين المثل للأجيال من بعدهم ومؤكدين أن مصر الحرة الكريمة تستحق منا كل فداء وتفان وتضحية».

نحتفل بيوم الشهيد كل عام لتكريم أبناء مصر المخلصين

وأضاف الرئيس السيس أنَّ الاحتفال بيوم الشهيد يمثل في كل عام مناسبة متجددة لتكريم أبناء مصر المخلصين، الذين ضحوا من أجل هذا الوطن الخالد ليستمر نابضًا بالحياة، مثمرًا بالخير والسلام والنماء، ولنتذكر معا تلك التضحيات التي قد لا يشعر بحجمها الهائل إلا من قدم لمصر شهيدا أو مصابا روى بدمه هذا الوطن.

اليوم نكرم عطاء الصامدين حاملي مسؤولية الوطن

وتابع رئيس الجمهورية أنَّ «هذا اليوم المشهود هو يوم نكرم فيه ليس فقط أرواح من استشهدوا من الأبطال من رجال الشرطة والجيش البواسل أو أي مواطن يؤدي دوره بتفاني وإخلاص على اتساع الوطن، ولكن نكرم فيه أيضًا عطاء الصامدين الذين يحملون مسؤولية هذا الوطن ويصلون الليل بالنهار ليحي شعب مصر العظيم في سلام وأمان واستقرار، ولتؤكّد مصر أنَّها غنية بأبنائها الأوفياء جيلًا بعد جيل، مسلمين راية الوطن خفاقة مرفوعة ومنتصرا بعزو وكرامة وأن هذه الراية لن تنتكس أبدًا بإذن الله ثم بفضل هذا الشعب العظيم وتضحياته».