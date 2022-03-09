احتفالية يوم الشهيد.. «سيد رجب وأسماء جلال» يشاركان في فيلم تسجيلي

عرضت احتفالية يوم الشهيد بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان «الشهيد خالد»، يحكي قصة استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة.

سيد رجب يشارك في احتفالية يوم الشهيد

وشارك في الفيلم التسجيلي الفنان سيد رجب، أسماء جلال، عمرو عرفة، وجسد الفيلم قصة الشهيد خالد «عمرو عرفة»، الذي سماه والده «سيد رجب»، بهذا الاسم ليكون له نصيب منه، وعندما جاء موعد ولادة زوجته «أسماء جلال»، لم يستطع الحضور بسبب مواجهته هو وزملائه لع مجموعة من الإرهابين والخارجين عن القانون، ما أدى في النهاية إلى استشهاده.

استشهاد ابن ماجد زكي في احتفالية يوم الشهيد

ولم يكن هذا هو العرض التمثيلي الوحيد خلال الاحتفالية، حيث شاركت الفنانة ماجدة زكي والفنان خالد الصاوي في عرض مسرحي قصير، يتحدث عن تأثير استشهاد أحد أبنائهم، وشاركهما العرض كل من: «مايان السيد، أحمد خالد صالح، رامز أمير»، كما شارك في العرض الفنان علي الحجار، والفنانة هبة مجدي.

وبعد الانتهاء من العرض قام الرئيس بتقديم الشكر لأبطاله، قائلًا: «أشكركم إنكم عيشتونا في الحقيقة اللي بتعيشها أسر كتير»، وأضاف أن الدراما تساعد في نقل الواقع إلى جميع الأسر في المنازل.

مشاركون في احتفالية يوم الشهيد

كما قدمت الفنانة مي فاروق فقرة فنية وغنائية برفقة مجموعة من كورال الأطفال، والفنان بهاء سلطان، والفنانة جنات وكان من بين المشاركين أيضًا الفنان يحيى الفخراني بأداء صوتي لأحد الأفلام التسجيلية، والكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، والكاتب عمرو منتصر.